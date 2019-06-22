В Белгороде пройдет гастрономический ужин с итальянским шиком
29 июня шеф-повар московского ресторана Джанмария Сапия приглашает на летнюю террасу ресторана «Ривьера», где гостей ждет увлекательное гастрономическое путешествие.
В программе ужина – четыре подачи блюд, молекулярные коктейли, и все это будет приправлено живой музыкой и окружено итальянской атмосферой.
Мероприятие предполагает дресс-код: capri style. Стоимость ужина – 3500 рублей на персону. Начало – в 19:30.
Количество место ограничено, поэтому необходимо забронировать место по телефону: +7 (980) 379-57-97.
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