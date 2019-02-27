Белгородскую набережную номинировали на международный конкурс Building of the Year Awards

Московское консалтинговое бюро «Стрелка», архитекторы которого создали дизайн-проект набережной города, номинировало ее на конкурс Building of the Year Awards. Его в десятый год проводит авторитетный международный портал об архитектуре ArchDaily.

Помимо белгородской набережной в категории «Общественное пространство» представлены Хохловская площадь в Москве и парк имени Хусейна бен Талала в Грозном, реализованных при участии КБ Стрелка. В конкурсе участвует 4 тысячи проектов со всего мира, 38 которых из России.

Чтобы проголосовать и поддержать белгородский проект, нужно до 4 марта зарегистрироваться на портале и перейти по ссылке проекта. Победителей объявят 12 марта.

Текст: Марина Иванова

По материалам FONAR.TV