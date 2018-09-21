Уикенд в Белгороде с 22 по 23 сентября

С 22 по 27 сентября пройдет VIII Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Он основан в 1995 году и нацелен на сохранение творческих контактов и лучших традиций кукольных театров славянских народов (России, Украины, Беларуси). Всего в рамках фестиваля будет показано более 20 спектаклей.

Расписание спектаклей:

22.09 – «Детский альбом Чайковского», г. Иваново, 0+;

22.09 – «Бабаня», г. Курс, 16+;

23.09 – «Скрипка болот и вересковых пустошей», Беларусь, 12+;

23.09 – «72 небылицы», г. Элиста, 6+;

23.09 – «Сказки Пушкина», г. Оренбург, 6+;

23.09 – «Оскар и Розовая Дама», г. Мытищи, 16+;

Подробности можно узнать на сайте.

Молодежный фестиваль искусств «Этажи»

10:00