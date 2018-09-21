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Уикенд в Белгороде с 22 по 23 сентября

22 сентября

Концерт группы «Нервы». Презентация альбома «Самый дорогой. Часть 2».
Клуб «ЧА:СЫ»
19:00

Группа «Нервы» отправляется в большой тур по городам России с презентацией альбома «Самый дорогой. Часть 2». Довольно молодая, но уже известная группа довольно быстро завоевала сердца поклонников. Группа сочетает в своем музыкальном стиле «бунтарский гранж и мелодику русской души». Своим драйвом и лирикой «Нервы» задевают каждого, заставляя чувствовать себя по-настоящему живым.

Подробнее – в группе VK.

Концерт группы Jack Jack
Ирландский паб Hamilton's Irish Pub
23:00

Рок-группа Jack Jack снова порадует фанатов ярким концертом. Парни будут играть как композиции собственного сочинения, так и огромное количество кавер-версий золотых хитов рок-н-ролла, блюз-рока, хард-рока, от Элвиса и Beatles до AC/DC и ZZ Top. Композиции очень разные и музыканты тоже умеют менять стиль игры, подстраивая его под каждую песню отдельно.

Фестиваль ростовых кукол «В гостях у сказки»
Белгородский Арбат, Скульптурная композиция «Солнечные часы» и Парк Победы
15:00

С 15:00 на Белгородском Арбате и у «Солнечных часов» будут организованы развлекательно-игровые программы для детей и взрослых. В 16:30 от «Солнечных часов» стартует массовое театрализованное шествие ростовых кукол и участников фестиваля по центральным улицам города, а в 17:00 заключительной точкой действия станет центральная эстрадная площадка парка Победы. Здесь белгородцев и гостей областного центра будут ждать праздничная церемония открытия фестиваля-шествия «В гостях у сказки», оригинальные концертные номера с участием ростовых кукол и творческих коллективов, торжественное подведение итогов и награждение участников.

22 и 23 сентября

Фестиваль театров кукол «Белгородская забава»
Театр кукол
10:30

С 22 по 27 сентября пройдет VIII Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Он основан в 1995 году и нацелен на сохранение творческих контактов и лучших традиций кукольных театров славянских народов (России, Украины, Беларуси). Всего в рамках фестиваля будет показано более 20 спектаклей.

Расписание спектаклей:

22.09 – «Детский альбом Чайковского», г. Иваново, 0+;
22.09 – «Бабаня», г. Курс, 16+;
23.09 – «Скрипка болот и вересковых пустошей», Беларусь, 12+;
23.09 – «72 небылицы», г. Элиста, 6+;
23.09 – «Сказки Пушкина», г. Оренбург, 6+;
23.09 – «Оскар и Розовая Дама», г. Мытищи, 16+;

Подробности можно узнать на сайте.

Молодежный фестиваль искусств «Этажи»
10:00

«Этажи» – это многоуровневое арт-пространство, в течение трех дней объединяющее в здании филармонии множество творческих направлений. Главная цель фестиваля – познакомить молодежь с современной культурой. Выставки, концерты, лекции, творческие мастер-классы, поэтические чтения, презентации новых проектов, театральные постановки, кинопоказы, музыкальные премьеры, перформансы и яркие творческие коллаборации – здесь каждый может выбрать творческое направление на свой вкус.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь:

23 сентября

Бар-олимпиада «Неслабо умные»
Ресторан Icebeerg
17:00

Бар-олимпиада «Неслабо умные» - это органичный синтез приятного вечернего времяпрепровождения с азартной веселой игрой и легкой тренировкой интеллекта. Чтобы играть и победить, не нужны энциклопедические знания и запредельные значения IQ, достаточно иметь время, желание, несколько в меру эрудированных друзей, и звание бар-олимпийского чемпиона и титул «Неслабо умного» у вас практически в кармане. Победители и призеры игры получают подарки от организаторов и партнеров.

Более подробную информацию о бар-олимпиаде можно узнать во встрече.

По материалам 2DO2GO Белгород.

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Автор: Ирина
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