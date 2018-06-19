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В Белгороде открыли две летние площадки для чтения

Одна из них — «Читающая набережная» — находится на набережной в парке Победы и открыта по субботам с 16 до 20 часов. А вторая — «Читающий бульвар» — работает на Народном бульваре, 52а по четвергам с 16 до 19 часов.

  • Фото: helloancolie.tumblr.com

Площадки проработают три месяца. Здесь белгородцы смогут прочесть новинки литературы, поучаствовать в различных развлекательных программах, квестах, флешмобах, мастер-классах и букроссинге.

Текст: Карина Лукьянова.

По материалам FONAR.TV.

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Автор: Ирина
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