В Белгороде открыли две летние площадки для чтения
Одна из них — «Читающая набережная» — находится на набережной в парке Победы и открыта по субботам с 16 до 20 часов. А вторая — «Читающий бульвар» — работает на Народном бульваре, 52а по четвергам с 16 до 19 часов.
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Фото: helloancolie.tumblr.com
Площадки проработают три месяца. Здесь белгородцы смогут прочесть новинки литературы, поучаствовать в различных развлекательных программах, квестах, флешмобах, мастер-классах и букроссинге.
Текст: Карина Лукьянова.
По материалам FONAR.TV.
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