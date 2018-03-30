Уикенд в Белгороде с 30 марта по 1 апреля

Организаторы обещают собрать под одной крышей сразу три талантливые команды. Их музыка точно заставит каждого тряхнуть своей шевелюрой не раз и не два. Для вас будут зажигать:

«Эзотерика» – настоящие алхимики от рока. Экспериментируют с различными стилями, получая на выходе собственный невероятный «коктейль»;

«Угол Градусов» – еще одно убедительное доказательство того, что панк жил, жив и будет жить всегда. Мощное звучание, бодрые риффы и тот самый дух протеста;

FiveDice – ню-метал прямиком из Курска. В своих песнях они стараются выйти за рамки привычного миропонимания и дают эту возможность своим слушателям.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK.



Бар «Баклажан»

Концерт группы Znaki

20:00