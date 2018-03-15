Уикенд в Белгороде с 16 по 18 марта

Выставочный зал «Родина»

11:00

Мастер-класс «Мифы Древней Греции»

Участники мастер-класса узнают, что такое миф, познакомятся с самыми известными мифами Древней Греции, такими как легенда об аргонавтах, миф о яблоке раздора, миф о ящике Пандоры и другими. Также гости занятия узнают о главных героях греческой мифологии.

Во время практической части занятия участники смогут попробовать свои силы в книжной иллюстрации. Им предоставится возможность проиллюстрировать один из известных мифов о Ясоне и золотом руне.