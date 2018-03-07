Уикенд в Белгороде с 8 по 11 марта

Кинотеатры «Синема Стар Белгород, «Синема Парк Белгород» и «ГриннФильм»

19:00, 18:05 и 19:30 соответственно

Премьера комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло – с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после бурной вечеринки пропал совсем.

Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике… Единственный выход 0150 укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на все, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.