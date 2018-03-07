Уикенд в Белгороде с 8 по 11 марта
Дискотека на льду, концерт участницы телепроекта «Голос» Нуки, клубное выступление артист лейбла Black Star KAN, Stand up – как весело провести эти выходные в городе.
8 марта
Кинотеатры «Синема Стар Белгород, «Синема Парк Белгород» и «ГриннФильм»
19:00, 18:05 и 19:30 соответственно
Премьера комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло – с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после бурной вечеринки пропал совсем.
Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике… Единственный выход 0150 укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на все, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.
Кафе «Винсент»
20:00
Джазовый вечер
Зажигательный джаз исполнит молодая и талантливая солистка эстрадно-джазового оркестра Алины Романович. Девушка поет в джазовом оркестре NoComment Белгородской государственной филармонии.
Также в честь первого весеннего праздника «Винсент» подарит каждой гостье нежнейший мини-десерт «Павловой». Это лакомство названо в честь известной русской балерины Анны Павловой – подлинного образца женственности. Приходите провести незабываемый вечер в любимом кафе.
По всем вопросам: сюда.
8-10 марта
Ледовая арена «МегаЛед»
22:00
Мегадискотека
Вход – 150 рублей, прокат коньков – 100 рублей.
9 марта
Night club & concert hall «SODA»
20:00
Концерт «Нуки». Презентация нового альбома «Исключения»
Дария Ставрович – энергетика и мощь голоса! Солистка группы «Слот», участница телепроекта «Голос» познакомит вас со своими сольными работами и исполнит вживую треки из шоу «Голос».
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-03
Спор-Бар «МЕШОК»
20:30
Stand up
Для вас выступят самые смешные и веселые комики Белгорода. Вход свободный.
По всем вопросам: +7-910-320-19-95
Арт-клуб «Студия»
23:00
Клубное выступление KAN
Артист лейбла Black Star, певец и диджей, один из самых ярких и стильных музыкантов российской сцены, удачно совмещающий вокал и рэп, любимец всех клубных площадок и вечеринок, автор таких нашумевших хитов, как«Ну что за дела» при участии Тимати и Миши Марвина, «Танцуй со мной», SEX подарит Белгороду жаркую ночь.
По всем вопросам: +7 (920) 597-34-07
10 марта
Hartong pub
22:00
Вечер блюза Cross B. Band
Блюзовый коллектив из Минска Cross B. Band – из самого сердца Беларуси. Концерт группы – это музыкальное действо, участниками которого являются не только музыканты, а все вокруг.
Специальный гость вечера – Денис Константинов.
По всем вопросам: +7 (4722) 55-99-00
Ресторан «Чайхана»
21:00
Концерт группы Music motion
Кавер-бэнд исполнит любимые песни, зарядит драйвом и по-настоящему хорошим настроением! Репертуар коллектива – это, в основном, зарубежный рок. Качество исполнения и профессионализм, с которым группа подходит к творчеству, никого не оставят равнодушным. Их музыка не похожа на музыку местечковых провинциальных групп, Music motion – нечто большее. Приходите и убедитесь в этом сами.
По всем вопросам: сюда
11 марта
Креативное пространство «Гнездо»
16:00
Мастер-класс по живописи
Мастер-класс по живописи акрилом будет посвящен 8 Марта. Его проведет опытный белгородский художник Анастасия Шутеева. Всем участникам представится возможность попробовать собственные силы в написании картин и пробудить своего внутреннего художника. По окончании мастер-класса каждый заберет с собой солнечный и по-настоящему весенний букет мимозы. Уровень художественной подготовки абсолютно не важен. С работой справится как новичок, так и опытный художник.
По всем вопросам: 8-951-155-20-24
По материалам 2DO2GO и «Афишки31».
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