Белгородская область вошла в тройку лучших регионов по качеству жизни — и уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

Составители учитывали десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания.



«У Белгородской области высший балл по обеспеченности жильем, высокие показатели по обороту розничной торговли и уровню сбережений у населения.



