Составители учитывали десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания.
«У Белгородской области высший балл по обеспеченности жильем, высокие показатели по обороту розничной торговли и уровню сбережений у населения.
Белгородская область вошла в тройку лучших регионов по качеству жизни — и уступила только Москве и Санкт-Петербургу.
Составители учитывали десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания.
Значительный вклад в положение Белгородской области в рейтинге внес климатический фактор: по климату регион, как и Краснодарский край, относится к первому поясу, в отличие, например, от немного отстающей Воронежской области».
По материалам Белгород — это интересно
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