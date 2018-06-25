18+

В белгородском выставочном зале «Родина» откроется выставка «Я так вижу»

Она будет посвящена людям, утратившим зрение. Фотоработы представят Алла Григорьева и Павел Титович, тексты – Мария Литвинова. В экспозицию включены 14 портретов людей, потерявших зрение, но сохранивших интерес к жизни, и рассказы о них, написанные Марией Литвиновой.

  • Фото: https://vk.com/event167823331

На выставку придет и герой одного из снимков Ефим Хрыкин. Ему 18, у него абсолютный слух, он умеет играть на множестве инструментов.

Выставка откроется 3 июля в 16.00, будет работать до 20.00 15 июля.

По материалам «Моё! Онлайн».

 

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Автор: Ирина
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