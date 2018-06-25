В белгородском выставочном зале «Родина» откроется выставка «Я так вижу»

На выставку придет и герой одного из снимков Ефим Хрыкин. Ему 18, у него абсолютный слух, он умеет играть на множестве инструментов.

Выставка откроется 3 июля в 16.00, будет работать до 20.00 15 июля.

По материалам «Моё! Онлайн».