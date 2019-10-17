Рассказываем о парфюмерном ателье, история которого ведет отсчет с 1905 года, его косметике и секретных ароматах от создателя Эреза Розена, которые вызывают эмоциональную привязанность.
Гид по Zielinski & Rozen Perfumerie
Эрез Розен – проводник в мир секретных ароматов, настоящий парфюмер и алхимик. Ароматы Zielinski & Rozen вызывают эмоциональную привязанность. В них хочется укутываться снова и снова, играя с образами и стилями, выбирая настроение дня. В этом не только самовыражение, но выражение миру благодарности за разнообразие и гениальность замысла.
«Каждый раз я погружаюсь в неведомое и завершаю создание аромата в совершенно неожиданной для себя точке. Я хочу, чтобы аромат говорил что-то о личности, отражал уникальное видение самих себя. Наш запах способен многое рассказать. Кто мы, как себя чувствуем, как думаем, как себя ведем. Рассказать и о той грани, которой, возможно, раньше мы не замечали в себе. Здесь важен каждый ингредиент. Каждое мгновение», – Эрез Зелински Розен.
В линейку бренда входят концентрированные духи категории унисекс, диффузоры для ароматизации помещений, travel-свечи, твердое мыло, гель для душа, шампунь и кондиционер для волос, скраб, крем и масло для тела, кремы для лица и рук, грязь и соль Мертвого моря.
Бренд представлен в бутике «Тема»
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