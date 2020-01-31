Оливер Вальверде создал бренд Oliver & Co., чтобы реализовать свою страсть к ароматам. Он родился Андалусии и с ранних лет начал познавать яркие ароматы цветущей Испании. Запах смоковницы и виноградной лозы во дворе мастерской его отца. Закаты в загородном доме, дышащие нежным ароматом жасмина. Захватывающие цветы апельсина, которые наполняют улицы в весенний период. Запах свежего кофе, свежеиспеченного хлеба, лака для ногтей, душистые мешочки и коробочки от бабушки.
Oliver & Co.: селективная парфюмерия, созданная руками мастера-самоучки
Тогда же он понял и ценность ручного труда, наблюдая за отцом, работавшим резчиком по мрамору. Переехав в Мадрид, начал производство ароматических свечей под маркой Oliver & Co. прямо на собственной кухне. Его манила идея создания продукта своими руками, поэтому он сразу же отказался от механизации производства. В процессе Вальверде открыл для себя богатое разнообразие парфюмерного сырья, что стало почвой для эксперимента над первым селективным ароматом.
Процесс обучения парфюмер вел самостоятельно. Он разрабатывал особый аромат через тщательный процесс абстракции в каждом творении. Философия бренда Oliver & Co состоит в том, чтобы все ингредиенты должны быть лучшего качества, и весь процесс создания должен быть ручным.
Парфюмерные композиции Oliver & Co. прямые, смелые, спонтанные, без претензий на коммерческие тенденции. Познакомиться с ними и приобрести с 30-процентной скидкой можно в бутике «Тема».
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