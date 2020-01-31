Oliver & Co.: селективная парфюмерия, созданная руками мастера-самоучки

Тогда же он понял и ценность ручного труда, наблюдая за отцом, работавшим резчиком по мрамору. Переехав в Мадрид, начал производство ароматических свечей под маркой Oliver & Co. прямо на собственной кухне. Его манила идея создания продукта своими руками, поэтому он сразу же отказался от механизации производства. В процессе Вальверде открыл для себя богатое разнообразие парфюмерного сырья, что стало почвой для эксперимента над первым селективным ароматом.