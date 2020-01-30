Лакрица, шоколад и листья табака: из чего состоят ароматы Mirko Buffini Firenze

История марки перекликается с историями большинства брендов селективной косметики и парфюмерии – создатель не нашел парфюма, который бы полностью соответствовал его запросам, и решил создать такой аромат сам. Первым творением стал парфюм «No.31» (состоящий из 68 ингредиентов) – изысканный ориентальный аромат с тонкими цветочными акцентами.

Сегодня Mirko Buffini – фабрика многогранных ароматов из Флоренции с собственной лабораторией для экспериментов и разработок. При создании парфюмов используется исключительное сырье, прошедшее строгий контроль и отвечающее самым высоким стандартам. Производство аромата занимает три месяца, на протяжении которых каждый проходит трехуровневую систему проверки качества.

В первую коллекцию входят двенадцать ароматов «черной» линии (концентрация достигает 24% – все выполнены в формате парфюмерной воды) + 1 аромат «белой» линии (концентрация – 20%). Все композиции и названия были тщательно продуманы, чтобы полноценно рассказать о личности, которую он воплощает.