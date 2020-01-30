Mirko Buffini Firenze – ароматы, созданные с оглядкой на традиции флорентийской парфюмерной школы. B них сочетаются элегантность, чувственность и провокация, а тщательно отобранные натуральные эссенции смешаны с высококачественными парфюмерными основами. Уникальные образы, передающие идентичность бренда, разрабатываются создателем Мирко Буффини в собственной ольфакторной мастерской.
Лакрица, шоколад и листья табака: из чего состоят ароматы Mirko Buffini Firenze
История марки перекликается с историями большинства брендов селективной косметики и парфюмерии – создатель не нашел парфюма, который бы полностью соответствовал его запросам, и решил создать такой аромат сам. Первым творением стал парфюм «No.31» (состоящий из 68 ингредиентов) – изысканный ориентальный аромат с тонкими цветочными акцентами.
Сегодня Mirko Buffini – фабрика многогранных ароматов из Флоренции с собственной лабораторией для экспериментов и разработок. При создании парфюмов используется исключительное сырье, прошедшее строгий контроль и отвечающее самым высоким стандартам. Производство аромата занимает три месяца, на протяжении которых каждый проходит трехуровневую систему проверки качества.
В первую коллекцию входят двенадцать ароматов «черной» линии (концентрация достигает 24% – все выполнены в формате парфюмерной воды) + 1 аромат «белой» линии (концентрация – 20%). Все композиции и названия были тщательно продуманы, чтобы полноценно рассказать о личности, которую он воплощает.
KI – теплый пряный, гурманский, KLITO – пудровый, цветочный, KIRK – древесный, пряный, ароматический, GODS – древесный, смолистый, HAIKU – цветочный, древесно-мускусный, MOA – теплый пряный, мускусный, MOXI – цветочный, мускусный, MU – свежий пряный, табачный, No.31 – древесный, пряный, восточный, OG – кожаный, дымный, SABA – теплый пряный, гурманский, HAECCEITAS – цветочный, древесный, LA CHUTE D’EAU COLOGNE – цитрусовый, акватический.
Коллекция ароматов Mirko Buffini Firenze представлена в бутике «Тема».
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