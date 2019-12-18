Andy Tauer (Энди Тауэр) – швейцарский парфюмер-автодидакт, занявший видное место в мире ароматов. Он пришел к парфюмерному искусству благодаря своей любви к этому ремеслу, его создания выходят за рамки обыденного и поражают воображение необыкновенно гармоничным и элегантным звучанием, основанном на природности компонентов.
Andy Tauer – парфюмы, созданные вручную
Композиции гений создает и разливает вручную. В своей лаборатории в Цюрихе он придумывает роскошные формулы и заключает их в фирменные флаконы четкой, выверенной формы в виде пятиугольника. Отличительной чертой для флаконов разных ароматов служит лишь небольшая этикетка с номером парфюма. В таком однообразии «одежды» парфюма есть своя прелесть – флакончик этих духов точно не спутать с любыми другими, а наполнение всегда радует неповторимостью и уникальностью ароматов. Энди Тауэр чувствует каждый оттенок ингредиента, скрытый от других. Он понимает его характер, а также использует потенциал цветов, трав, пряностей и древесины.
С ароматами Andy Tauer можно познакомиться в бутике @arttema123.
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