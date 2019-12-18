Andy Tauer – парфюмы, созданные вручную

Композиции гений создает и разливает вручную. В своей лаборатории в Цюрихе он придумывает роскошные формулы и заключает их в фирменные флаконы четкой, выверенной формы в виде пятиугольника. Отличительной чертой для флаконов разных ароматов служит лишь небольшая этикетка с номером парфюма. В таком однообразии «одежды» парфюма есть своя прелесть – флакончик этих духов точно не спутать с любыми другими, а наполнение всегда радует неповторимостью и уникальностью ароматов. Энди Тауэр чувствует каждый оттенок ингредиента, скрытый от других. Он понимает его характер, а также использует потенциал цветов, трав, пряностей и древесины.