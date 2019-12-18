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Сладости со вкусом духов – Perfume.Sucks

Perfume.Sucks – это коллекция швейцарского парфюмера Андреаса Вильхельма. Лучшие сладости со вкусом духов, без сахара. Попробуем все!

«Во времена, когда история важнее самого продукта, мы хотим добавить прозрачности. Следуя этой идее, мы создаем не духи, а спиртовые растворы и раскрываем информацию обо всех ингредиентах, включая их количество. Мы выбираем ингредиенты. Иногда они выбирают нас. И никаких историй. Они сами как история. Мы позволяем им говорить. С вами. С нами. Натурально синтетическое сырье, простое и в то же время сложное. Новый вид роскоши – роскоши знать, что вы получаете при покупке флакона», – Андреас Вильхельм.

Один из ярких представителей коллекции Perfume.Sucks – парфюмерная вода Yellow для мужчин и женщин. Композицию составляют пихтовая смола (бальзам), тимьян (чабрец) и тмин.

 

Познакомиться с этим и другими ароматами Perfume.Sucks можно в бутике @arttema123.

Ирина,
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