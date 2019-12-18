Сладости со вкусом духов – Perfume.Sucks

«Во времена, когда история важнее самого продукта, мы хотим добавить прозрачности. Следуя этой идее, мы создаем не духи, а спиртовые растворы и раскрываем информацию обо всех ингредиентах, включая их количество. Мы выбираем ингредиенты. Иногда они выбирают нас. И никаких историй. Они сами как история. Мы позволяем им говорить. С вами. С нами. Натурально синтетическое сырье, простое и в то же время сложное. Новый вид роскоши – роскоши знать, что вы получаете при покупке флакона», – Андреас Вильхельм.

Один из ярких представителей коллекции Perfume.Sucks – парфюмерная вода Yellow для мужчин и женщин. Композицию составляют пихтовая смола (бальзам), тимьян (чабрец) и тмин.