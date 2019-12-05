Map Of The Heart Clear Heart V 1 – это унисекс-аромат, созданный парфюмером Жаком Юклие в 2014 году. Принадлежит к фужерной группе ароматов.
Аромат Clear Heart V 1, который придется по душе и мужчинам, и женщинам
Белые чистые тона аромата Map Of The Heart Clear Heart V 1 просматриваются сквозь призму водяных капель, омывающих все ноты композиции. Свежесть зеленых листьев и шипучих ягод черной смородины в светящемся ореоле солнечных цитрусов парит над цветочными тонами сердца. Насыщенное звучание нот ириса, пиона и нероли приобретает глубину и обворожительность на фоне финала из австралийского сандала, мускуса, ладана и белого кедра.
Верхние ноты: свежескошенная трава, бергамот, лимон, гальбанум, фруктовый аккорд. Ноты сердца: нероли, ирис, цикламен, белая фрезия, ландыш. Ноты базы: пачули, мускус, олибанум и белый кедр.
Познакомиться с ароматом можно в бутике @arttema123.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.