Гастробар PAPPATORIA предлагает окунуться в атмосферу авторской кухни и широкой винной карты

Умелая комбинация из блюд ресторанного уровня и отличающейся разнообразием алкогольной карты делает заведение заслуживающим внимания. Это не обычный бар, куда приходят только чтобы выпить. Это многопрофильное пространство, чья многогранная кухня сможет удивить даже самых привередливых гурманов. В гастробаре, как нигде, легко подобрать блюда себе по вкусу.

Помимо различной еды здесь можно насладиться изысканным вином. Мастерство сомелье не зря высоко ценят в европейских странах. Умение правильно дегустировать столь особый напиток зачастую по-новому раскрывает его купаж. А дополнить вкус вина помогут легкие закуски. Так же стоит отметить собственное производство сыровяленого мяса.

В гастробаре PAPPATORIA можно заказать банкет для проведения торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения и другие праздники — для этого нужно много пространства. Повара приготовят блюда авторской, интернациональной, итальянской кухни от шеф-повара Сергея Мандровского. Тут же возможно подключиться к Wi-Fi, воспользоваться предоставляемой парковкой, заказать еду с доставкой, попробовать кальян. В выходные здесь можно встретить музыкантов и Dj, которые создают неповторимую атмосферу.

Сам идейный вдохновитель Паппатор Николай лично расскажет и покажет все прелести гастробара PAPPATORIA каждому гостю.