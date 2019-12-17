Ставка на черное

Задумка для Белгорода совершенно новая и необычная. Как вы пришли к ней?

Да, действительно подобного ресторана в городе нет. Мне захотелось открыть нечто экстраординарное, эксклюзивное. Вкусно поужинать можно практически везде, а вот испытать неповторимые эмоции – дорогого стоит. Уверена, у каждого гостя от посещения ресторана они будут разными – квест, приключение, экстрим, релакс или напряжение.