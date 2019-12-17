Ужин в полной темноте? Да, если это ресторан Black cat. Звучит фантастически, но мы увидели все своими глазами, поговорили с владелицей нового заведения Наталией Кротовой и рекомендуем к посещению.
Ставка на черное
Задумка для Белгорода совершенно новая и необычная. Как вы пришли к ней?
Да, действительно подобного ресторана в городе нет. Мне захотелось открыть нечто экстраординарное, эксклюзивное. Вкусно поужинать можно практически везде, а вот испытать неповторимые эмоции – дорогого стоит. Уверена, у каждого гостя от посещения ресторана они будут разными – квест, приключение, экстрим, релакс или напряжение.
За счет чего вы планируете вызывать такие эмоции?
В ресторане Black cat гости будут ужинать в полной темноте, без единого источника света. Эта концепция даст им возможность открыть для себя палитру новых ощущений, получить пищу для размышлений и окунуться в другую реальность, чтобы узнать о скрытых возможностях своего воображения. Атмосфера полной темноты позволит почувствовать всю глубину истинного вкуса и аромата блюд и вин и общаться без факторов, отвлекающих внимание.
Как гости смогут передвигаться?
Их будут сопровождать гиды-официанты – люди, утратившие или с рождения не имеющие возможность видеть. Они обладают обостренными слуховыми, вкусовыми, обонятельными и тактильными способностями. Высокий уровень социальной ответственности позволяет нам гордиться возможностью помогать в трудоустройстве таким людям.
Ресторан эмоций Black cat открыт ежедневно. Вход производится каждые два часа: в 18:00, в 20:00 и в 22:00
Как можно будет выбрать блюда без возможности прочесть меню?
Гостям предстоит выбрать одно из четырех меню: мясное «Красное», рыбное «Синее», вегетарианское «Зеленое» и «Белое» меню от шеф-повара. В каждое из них входят холодная закуска, горячее блюдо, десерт и сюрприз от шеф-повара. Выбирая «Белое» меню, гость будет заранее знать его состав. По очевидным причинам безопасности кофе, чай, другие горячие напитки и первые блюда не подаются. После ужина в уютной атмосфере лобби-бара можно будет насладиться горячими напитками, посмотреть фото-меню ресторана и узнать состав блюд. Процесс ознакомления с рестораном занимает около получаса: посещение гардероба, объяснение концепции, выбор меню, знакомство с гидом, ознакомление с рекомендациями по безопасности.
Посещение ресторана возможно только после предварительного бронирования
Будут ли в ресторане проходить особые мероприятия?
Да. Мы планируем проводить тематические вечера с музыкой и стихами в полной темноте. Кроме того, наша команда поможет организовать любое мероприятие до 35-ти человек: день рождения, корпоративный выход или семейный праздник. Black cat – это прекрасное место для свиданий, проведения тимбилдингов и различного вида дегустаций. Здесь можно «поговорить сердцем», как говорят наши гиды-официанты.
Белгород, ул. Есенина, 8а,
тел. +7 (980) 083-00-80
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Даниил Конторович
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