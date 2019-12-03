География вкуса

Искандер родился в Узбекистане, окончил РУДН. Обучался поварскому мастерству у Владимира Мухина в ресторане White Rabbit, который занимает 23-е место среди 50 лучших ресторанов мира, и у обладателя звезды Мишлен Жерома Кустийаса – в La Colline.

Головокружительная карьера Искандера началась в 2005 году. В его послужном списке – именитые рестораны Москвы, Ялты, Сочи, Еревана, Камчатки и Стамбула. Он успел проявить себя в таких проектах, как White Rabbit, Jerome&Patrice, «Кутузовский» и Gotcha.

Бренд-шеф следует главным гастрономическим принципам локальности и сезонности, а во время готовки всегда представляет, что блюдо будут пробовать самые родные и любимые люди.

В ресторане «Белогорье» запустили новое меню. Легкий салат из ферментированной свеклы, нежнейшего козьего сыра и кедровых орешек, том-ям на кокосовом молоке с морепродуктами, травами и цитрусовыми… Заверните все!