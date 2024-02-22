Свадьба блогера Марии Червоткиной и бизнесмена Романа Чичканова: торжество в Москве, но с петербургским акцентом

В столичном особняке Спиридонова, излюбленном месте светских встреч, где гулял свадьбу президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов – петербургский блогер Мария Червоткина сказала «Да!» управляющему партнеру Vitte Capital и основателю сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роману Чичканову. Как это было, рассказала «Собака.ru» сама Мария.
О подготовке
Я вас удивлю: это была не свадьба! Да-да, свадьба будет осенью. Это была церемония бракосочетания, которая просто получилась чуть более масштабной. А вышла она такой по одной простой причине: если сейчас записываться через Госуслуги в ЗАГС или даже особняк, то вам отведут 15-20 минут гос.времени на всё про всё. А это значит, что вы успеете только узнать об отправлении корабля «Любовь» в путь под названием «Жизнь» и расписаться в документах. Никаких фотографий, слез счастья и поздравлений. Нам хотелось чего-то большего — и мы договорились с ЗАГСом на выездную регистрацию в особняке Спиридонова.
Его мы выбрали из списка доступных в Москве. Произошло это довольно обыденно: сидели в ресторане и гуглили места. Признаюсь, Роман склонялся к другим вариантам, но так как меня сразу зацепил именно Спиридонова — понравились чистые белые стены, красивые деревянные потолки — мы решили изучить этот вариант. Помню, когда приехали в первый раз, там шел ремонт: белых стен не было видно, деревянные потолки тоже не просматривались. Но спустя несколько недель, когда мы заглянули вновь, все было уже более-менее доделано, и особняк произвел впечатление: всё было свежо, красиво и аккуратно. И мы решились.
Поначалу мы долго были в разъездах: сначала жили в Эмиратах, затем застряли на работе у Ромы в MediSpa-отеле MAYRVEDA Kislovodsk. А организовывать что-то на расстоянии было сложно. Поэтому, когда мы приехали в Москву, все завертелось очень стремительно: буквально за полторы недели утвердили дату, нашли (спасибо нашему другу Сергею Буниятову) музыкантов, разобрались с кейтерингом, декорациями и многим другим.
О наряде невесты
Поиск наряда — отдельная тема. За неделю до регистрации началась паника: ни в ЦУМе, ни в каких-то других торговых центрах мне не удалось найти тот самый образ. Но зато, оббегая все точки продаж свадебных нарядов столицы, я сделала интересное открытие: в России очень любят черный цвет. Особенно зимой: белого было катастрофически мало. Учитывая, что это не было полноценной свадьбой — платья в пол мне не хотелось. Короче, сложная задача (смеется). На помощь пришла лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Кочнова, чьи наряды уже выгуливали Лиза Боярская и Настя Ивлеева, и ее ателье. С ней мне очень повезло: если обычно требуется где-то две недели для пошива платья по размерам клиента, то в TATYANA KOCHNOVA ATELIER комплект из жакета с цветами и юбки успели сделать за шесть (!!!) дней. Образ прилетел ко мне из Петербурга за полдня до церемонии!
С поиском туфель тоже намучилась: сложность в том, что костюм был молочный. А (в отличие от нарядов) свадебная обувь, по большей мере, белая. Помню, буквально за день до регистрации (когда, разумеется, я уже успела отчаяться) Рома скидывает ссылку на ЦУМ OUTLET. Открываю — а там мюли Bottega Veneta в нужном цвете. Кроме того, я люблю этот силуэт — у меня есть такие же ботильоны в чёрном оттенке.
Полина Аскери
Алина Лаврентьева-Пак, Лиза Аминова, Диана Коркунова
Катя Пятицкая и Эдуард Еремчук
Модель Маша У и Кан
О регистрации
На регистрацию из Челябинска приехали все мои родственники кроме бабушки — она уже не может летать. Кроме того, мы позвали друзей. На церемонию смогли приехать: Денис Шевченко, основатель сети GATE31, Алексей Миронов, совладелец Department 57 и бренда Perque, галерист Полина Аскери, бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева, арти-директор бренда OLOLOL Алина Лаврентьева-Пак, блогер Диана Коркунова и другие. Несмотря на то, что удалось собрать не всех — многих приятелей раскидало по миру — была очень классная атмосфера, все искренне были за нас рады.
На роспись мы шли под саундтрек из фильма «Однажды в Америке». Это любимая композиция Ромы, да и мне она тоже нравится: кажется, трек хорошо описывает начало чего-то большого и светлого. После церемонии устроили закрытый семейный ужин в одном из московских ресторанов, где все классно потанцевали, попели и просто вкусно поели. Сейчас переведем дух и начнем готовиться к полноценной свадьбе.
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