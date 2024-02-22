Свадьба блогера Марии Червоткиной и бизнесмена Романа Чичканова: торжество в Москве, но с петербургским акцентом

О подготовке

Я вас удивлю: это была не свадьба! Да-да, свадьба будет осенью. Это была церемония бракосочетания, которая просто получилась чуть более масштабной. А вышла она такой по одной простой причине: если сейчас записываться через Госуслуги в ЗАГС или даже особняк, то вам отведут 15-20 минут гос.времени на всё про всё. А это значит, что вы успеете только узнать об отправлении корабля «Любовь» в путь под названием «Жизнь» и расписаться в документах. Никаких фотографий, слез счастья и поздравлений. Нам хотелось чего-то большего — и мы договорились с ЗАГСом на выездную регистрацию в особняке Спиридонова.

Его мы выбрали из списка доступных в Москве. Произошло это довольно обыденно: сидели в ресторане и гуглили места. Признаюсь, Роман склонялся к другим вариантам, но так как меня сразу зацепил именно Спиридонова — понравились чистые белые стены, красивые деревянные потолки — мы решили изучить этот вариант. Помню, когда приехали в первый раз, там шел ремонт: белых стен не было видно, деревянные потолки тоже не просматривались. Но спустя несколько недель, когда мы заглянули вновь, все было уже более-менее доделано, и особняк произвел впечатление: всё было свежо, красиво и аккуратно. И мы решились.

Поначалу мы долго были в разъездах: сначала жили в Эмиратах, затем застряли на работе у Ромы в MediSpa-отеле MAYRVEDA Kislovodsk. А организовывать что-то на расстоянии было сложно. Поэтому, когда мы приехали в Москву, все завертелось очень стремительно: буквально за полторы недели утвердили дату, нашли (спасибо нашему другу Сергею Буниятову) музыкантов, разобрались с кейтерингом, декорациями и многим другим.