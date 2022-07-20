Свадьба Марка Лапина и Ксении Милюковой: мальчишник в Сочи, выступление группы «Градусы» и платье невесты от Tatyana Kochnovа Atelier

О торжестве

Ксения: Как таковой свадебной тематики у нас не было, был правильный выбор организатора. Юлия Рудакова (JR Wedding) превратила ресторан «Мансарда» в настоящий сад. Все гости отметили, что площадку было не узнать. Наши пожелания к торжеству звучали так: душевно, легко и про любовь.

Вообще атмосферу создают гости. Именно поэтому мы всегда хотели камерную, закрытую свадьбу. На меня огромное впечатление произвел тост моего папы, Александра Ивановича, и наш с ним танец. У нас очень близкие и теплые отношения в семье, и для него выдать младшую дочку замуж — событие немножко грустное. А для меня такое отношение папы до слез трогательно.