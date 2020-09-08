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Бал по случаю 15-летия свадьбы Александры и Антона Георгиевых

Гениальный союз (на работе и дома!) Александры и Антона Георгиевых отметил 15-летие! Идеологи фабрики «Крестецкая строчка» принимали поздравления с «хрустальной свадьбой», поэтому темой вечера была выбрана сказка «Золушка». Новобрачные прибыли на бал в пространстве «Пальма» в карете, где их уже ждали близкие друзья и родные, а если быть точными — придворные вельможи.

  • Антон Георгиев, Александра Георгиева
  • Ирина Оганова

  • Анна Бачалова, Юрий Анашенков, Елена Летучая

  • Александр Игудин

  • Карина Георгиева, Илья Георгиев

  • Михаил Дрейзин, Людмила Дрейзина

  • Сергей Кузнецов, Ирина Васильева

  • Константин Поликарпов, Дарья Вакульская

  • Олег Зыков, Мария Зыкова

Писательница Ирина Оганова, теледива Елена Летучая, режиссер Александр Игудин вместе с принцем Мирлифлором (а в будние дни Антоном Георгиевым) отыскали владелицу потерянной туфельки и на своем опыте убедились, что быль гораздо интереснее сказки. Ведь и после полуночи платье Александры, вышитое крестецкой строчкой, осталось по-прежнему роскошным, а тыква обратилась в мотоцикл Harley-Davidson — подарок от супруга на годовщину.

  • Анастасия Лукина

  • Екатерина Воронова

  • Карина Шмелева, Вадим Шмелев

  • Максим Вакульский

  • Ольга Русеева

  • Виктория Вакульская

  • Карина Омарова, Валерий Омаров

  • Эмилия Агеева

  • Алиса Георгиева, Анфиса Георгиева, Алена Георгиева, Александра Георгиева, Соня Графова

  • Ирина Шиняева, Леонид Шиняев

  • Татьяна Игнатенок, Сергей Игнатенок

  • Валерий Куренной, Ольга Трифонова

  • Яна Малинина, Яна Пучкова

  • Екатерина Лазаренко, Ираклий Какиашвили

Фото: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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