Гениальный союз (на работе и дома!) Александры и Антона Георгиевых отметил 15-летие! Идеологи фабрики «Крестецкая строчка» принимали поздравления с «хрустальной свадьбой», поэтому темой вечера была выбрана сказка «Золушка». Новобрачные прибыли на бал в пространстве «Пальма» в карете, где их уже ждали близкие друзья и родные, а если быть точными — придворные вельможи.
Бал по случаю 15-летия свадьбы Александры и Антона Георгиевых
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Антон Георгиев, Александра Георгиева
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Анна Бачалова, Юрий Анашенков, Елена Летучая
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Карина Георгиева, Илья Георгиев
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Михаил Дрейзин, Людмила Дрейзина
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Сергей Кузнецов, Ирина Васильева
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Константин Поликарпов, Дарья Вакульская
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Олег Зыков, Мария Зыкова
Писательница Ирина Оганова, теледива Елена Летучая, режиссер Александр Игудин вместе с принцем Мирлифлором (а в будние дни Антоном Георгиевым) отыскали владелицу потерянной туфельки и на своем опыте убедились, что быль гораздо интереснее сказки. Ведь и после полуночи платье Александры, вышитое крестецкой строчкой, осталось по-прежнему роскошным, а тыква обратилась в мотоцикл Harley-Davidson — подарок от супруга на годовщину.
Фото: Михаил Вильчук
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