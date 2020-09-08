Бал по случаю 15-летия свадьбы Александры и Антона Георгиевых

Гениальный союз (на работе и дома!) Александры и Антона Георгиевых отметил 15-летие! Идеологи фабрики «Крестецкая строчка» принимали поздравления с «хрустальной свадьбой», поэтому темой вечера была выбрана сказка «Золушка». Новобрачные прибыли на бал в пространстве «Пальма» в карете, где их уже ждали близкие друзья и родные, а если быть точными — придворные вельможи.