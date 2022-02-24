Аэропорт Уфы отменяет рейсы из-за ситуации на Украине

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 24 февраля до второго марта приостановлено авиасообщение по следующим направлениям: Ростов-на-Дону, Краснодар (рейсы выполняет авиакомпания «Азимут»).

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты, обратившись в call-центры авиакомпаний. Телефон call-центра авиакомпании «Азимут»: +7 (836) 226-00-05.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, цель которой – защита мирного населения Донбасса. Российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.