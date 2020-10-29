«Нестле» организует Instagram-марафон

Марафон начнется 29 октября и продлится ровно три недели. Финал марафона придется на празднование Всемирного дня цельных злаков – 19 ноября. Все это время трое наставников будут делиться рекомендациями о том, как выработать и закрепить в повседневной жизни привычку начинать день с полезного сбалансированного завтрака. Хедлайнерами марафона станут популярные Instagram-блогеры, сторонники сбалансированного питания и молодые мамы Яна Павлова, Ксения Прохорова и Екатерина Губайдуллина. Участие бесплатное, при этом каждый, кто присоединится к марафону, в качестве дополнительной мотивации получит электронные подарочные сертификаты OZON.

«К настоящему времени научное сообщество собрало огромную доказательную базу о взаимосвязи между употреблением цельных злаков и здоровьем человека. Например, люди, получающие суточную норму цельных злаков (48 г), меньше подвержены набору лишнего веса (Janice Harland & Lynne Garton, 2008). Цельные злаки богаты углеводами – источником энергии для нашего организма, а также содержат пищевые волокна, необходимые для нормального пищеварения. В порции готового завтрака хлопья Fitness® содержится 18 г цельных злаков, что составляет значительную часть от рекомендуемой суточной нормы, – говорит нутрициолог София Брянцева. – Мы хотим, чтобы наши потребители отдавали предпочтение продуктам из цельных злаков, могли делать осознанный выбор, поэтому считаем своим долгом рассказывать о цельных злаках и их пользе. Празднование Всемирного дня цельных злаков, а также запуск марафона в честь полезных завтраков – важная часть этой работы».

Более подробную информацию о марафоне, сроках проведения и призах можно получить на сайте компании «Нестле».