«При каждой затяжке вейпа вы вдыхаете не безобидный водяной пар, а аэрозоль, в составе которого никотин, пропиленгликоль, диацетил и другие химические вещества.

Иными словами, ваши легкие становятся химической мини-фабрикой, потому как на выходе все эти вещества преобразовываются в акролеин – казалось бы, простое химическое соединение, но именно оно использовалось в годы Первой Мировой войны в качестве химического оружия.

Попадая в легкие, эти вещества вызывают воспаление в бронхах, способствуют развитию кашля, одышки, обострению бронхиальной астмы», – сказал Тимофей Дьяков.

Акролеин при регулярном воздействии может вызывать хронические заболевания легких и бронхов. Относится к веществам с потенциальной канцерогенной опасностью при регулярном вдыхании.