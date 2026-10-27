За неделю почти 16 тыс. жителей Башкортостана заболели ковидом, гриппом или ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в республике зарегистрировано почти 16 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и Covid-19.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Ранее в ведомстве отмечали, что в Башкортостан грипп приходит на две-три недели позже, чем в центральные регионы России. Сезон гриппа в регионе обычно начинается в декабре и длится до февраля-марта. Пик заболеваемости приходится на вторую половину декабря и январь, поэтому сейчас – самое время вакцинироваться.

Всего с начала прививочной кампании от гриппа вакцинировались уже 973 тыс. человек.