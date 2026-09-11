Уфимские ученые создали основу для нового лекарства от ишемической болезни сердца

Инфаркт миокарда остается одной из основных причин смерти и инвалидности в мире. Современные методы лечения позволяют быстро восстановить кровоток в закупоренных сосудах, однако повреждение сердечной ткани может продолжаться и после процедуры.

Препарат работает не с сосудами, а с клетками сердца. В отличие от традиционной терапии, направленной прежде всего на восстановление кровотока, разработка воздействует на клетки сердечной мышцы и призвана защитить их в критический момент после восстановления кровоснабжения.

«В отличие от традиционной терапии, нацеленной на устранение тромбов и восстановление кровообращения сердечной мышцы, новая молекула работает иначе. Она защищает кардиомиоциты – главные клетки сердечной мышцы в тот критический момент, когда кровоток восстанавливается. Именно тогда возникает так называемое реперфузионное повреждение: возвращение кислорода наносит клеткам дополнительный удар. Новая молекула "успокаивает" поврежденные ткани и не дает запуститься программе самоуничтожения клеток», – сообщает заведующий морфологической лабораторией Института фундаментальной медицины БГМУ Влас Щекин.

По результатам исследований у лабораторных животных зафиксировали значительное уменьшение зоны повреждения сердечной мышцы.

При этом в команде проекта подчеркивают, что новая разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их. Задача будущего препарата – сделать восстановление кровотока безопасным для тканей. Чтобы после установки стента или растворения тромба сердечная мышца оставалась максимально живой и работоспособной. Это принципиально иной, более глубокий уровень терапии инфаркта.