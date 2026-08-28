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Здоровье

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В Минздраве Башкортостана рассказали, когда лучше всего вакцинироваться от гриппа

Уже почти осень, а значит, традиционный для Башкортостана сезон гриппа и ОРВИ не за горами. Ежегодно в республике прививают от гриппа около половины населения.

Как сообщили в региональном Минздраве, вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа. Прививка формирует иммунитет, снижая риск тяжелого течения заболевания и возникновения осложнений. При поступлении в республику вакцины от гриппа, она будет распределена Минздравом РБ для иммунизации детей и людей старше 60 лет.

В ведомстве отметили также, что в Башкортостан грипп приходит на две-три недели позже, чем в центральные регионы России.

Лучшее время для вакцинации по рекомендации врачей — с сентября по ноябрь, за две-три недели до начала эпидемии. Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь помогает организму выработать защитные антитела. Иммунитет после прививки сохраняется на протяжении 8-12 месяцев.

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