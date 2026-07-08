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В Башкортостане зафиксированы случаи заражения церкариозом: что это за болезнь и как ее избежать

В России растет число случаев заражения «зудом купальщика»: таковые зафиксированы уже в восьми регионах, в том числе в Башкортостане.

Речь идет о церкариозе – это острое паразитарное заболевание, возбудителями которого являются церкарии – личинки плоских червей семейства Schistosomatidae.

Личинки-церкарии могут плавать в верхних слоях стоячей воды при температуре выше +20°. Эти паразиты могут встречаться в прудах и озерах со стоячей водой, где обитает много уток и моллюсков.

Они не проникают внутрь организма и быстро погибают на коже, поэтому серьезной угрозы здоровью не несут. Однако могут вызвать временную аллергическую реакцию.

Симптомы:

– покалывание и покраснение кожи уже через 20-30 минут после купания;

– сильный зуд;

– появление мелких красных волдырей или сыпи;

– реже – легкий сухой кашель, нарушение сна или небольшое повышение температуры.

Обычно симптомы проходят самостоятельно в течение полутора-двух недель, хотя пигментация в местах высыпаний может сохраняться до трех недель.

Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор Башкортостана советует купаться только на официальных пляжах, не на мелководье, не в густых зарослях водорослей и не там, где плавает большое количество водоплавающих птиц.

Перед входом в воду наносите на кожу репелленты на вазелиновой основе, обычные питательные кремы или масла. Жирная пленка мешает личинкам закрепиться на теле.

Соблюдайте гигиену: сразу после выхода из воды примите душ. Если такая возможность отсутствует, тщательно разотрите тело жестким полотенцем или сухой тканью и как можно скорее смените мокрую одежду на сухую.

Если реакция на коже все же появилась, обратитесь к дерматологу.

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