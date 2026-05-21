Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

Как избежать заболеваний эндокринной системы? Рассказывает главный внештатный эндокринолог Башкортостана

В республике проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Минздрав Башкортостана приводит рекормендации по сохранению эндокринного здоровья в условиях современного ритма жизни.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава региона Алия Насыртдинова подчеркивает, что сбалансированное питание играет ключевую роль: рекомендуется использовать йодированную соль (при отсутствии противопоказаний), а также регулярно включать в рацион морскую рыбу, грецкие орехи и водоросли.

Важно ограничивать быстрые углеводы и трансжиры, чтобы не перегружать поджелудочную железу и не провоцировать нарушения обмена веществ.

Не менее важна и регулярная физическая активность – ходьба, плавание, зарядка способствуют повышению чувствительности клеток к инсулину и нормализации гормонального фона.

Эксперт также обратила внимание на необходимость ежегодного скрининга: после 35 лет, при планировании беременности или появлении таких симптомов, как слабость, утомляемость, изменение веса, рекомендуется сдавать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон) и глюкозу, а также проходить УЗИ щитовидной железы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: