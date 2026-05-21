Как избежать заболеваний эндокринной системы? Рассказывает главный внештатный эндокринолог Башкортостана

Главный внештатный эндокринолог Минздрава региона Алия Насыртдинова подчеркивает, что сбалансированное питание играет ключевую роль: рекомендуется использовать йодированную соль (при отсутствии противопоказаний), а также регулярно включать в рацион морскую рыбу, грецкие орехи и водоросли.

Важно ограничивать быстрые углеводы и трансжиры, чтобы не перегружать поджелудочную железу и не провоцировать нарушения обмена веществ.

Не менее важна и регулярная физическая активность – ходьба, плавание, зарядка способствуют повышению чувствительности клеток к инсулину и нормализации гормонального фона.

Эксперт также обратила внимание на необходимость ежегодного скрининга: после 35 лет, при планировании беременности или появлении таких симптомов, как слабость, утомляемость, изменение веса, рекомендуется сдавать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон) и глюкозу, а также проходить УЗИ щитовидной железы.