Кардиолог Минздрава Башкортостана рассказала, как бороться с гипертонией

Артериальная гипертония – это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

В рамках Недели, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Башкортостана Ирина Николаева дала советы по контролю артериальной гипертонии.

1. Добавить здоровые привычки в свою жизнь: снизить потребление соли, увеличить физическую активность, отказаться от курения и алкоголя.

2. Регулярно измерять давление, даже если хорошее самочувствие. Рекомендуется делать это утром и вечером, фиксируя показатели.

3. Принимать назначенные препараты, соблюдая режим без пропусков. Регулярная терапия работает эффективнее, чем разовые экстренные меры.

4. Даже если давление нормализовалось, только врач может корректировать дозировку или отменять препараты.