Есть ли вакцинация от гонконгского гриппа? Ответили в Роспотребнадзоре Башкортостана

В Роспотребнадзоре Башкортостана сегодня, 15 декабря, отметили, что в регионе, как и в целом по стране, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Критических мутаций в ходе исследований штаммов гриппа не обнаружено.

Также там подчеркнули, что штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп, является не новым, достаточно изученным и входит во все вакцины, которые применялись для вакцинации населения против гриппа в текущем эпидсезоне. От гриппа вакцинировано 61,3% населения республики.

Этот штамм гриппа впервые зафиксировали в 1968 году в Гонконге, он быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию, которая унесла около миллиона жизней. Примечателен быстрым ухудшением состояния, резким повышением температуры до 39°-40°, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью, слабостью.