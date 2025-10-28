Под брендом «Фармленд» будет работать еще 16 аптек в Москве

Компания «Фармленд» расширяется в Москве: с 16 октября 2025 года ООО «Фармленд» является собственником московской премиальной аптечной сети «Юнифарма». Товарооборот сети в этом году оценивался в 410 млн рублей. Все 16 аптек «Юнифармы» продолжат работу в прежнем режиме, директором сети назначена Виктория Литвинова.

Это не первые аптеки «Фармленд» в Москве: в 2021 году уфимский фармритейлер приобрел 20 аптек московской сети «Флория», а в 2024 получил в управление активы «Росаптеки» – все 18 точек.

История «Фармленда» началась в 1997 году с небольшой аптеки в Мелеузе, сейчас головной офис расположен в Уфе, а по всей стране функционирует более 2,5 тыс. аптек этой сети. В первом полугодии 2025 года выручка компании превысила 47 млрд рублей. Благодаря этим показателям «Фармленд» занял 8-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России» за I полугодие текущего года.