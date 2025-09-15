Какие вакцины можно делать при беременности? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

В Роспотребнадзоре Башкортостана подчеркивают: во время беременности не проводится иммунизация живыми вакцинами, поэтому о защите от кори и краснухи (если вакцинация не была проведена ранее или нет сведений) необходимо позаботиться за три-шесть месяцев до планируемой беременности.

Также при планировании рекомендуется иммунизация против ветряной оспы, если женщина не болела ей ранее, против вирусного гепатита В, против дифтерии и столбняка.

Во время беременности можно и нужно привиться против гриппа (во втором-третьем триместре) – так как беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению РВИ.

Против коклюша иммунизацию рекомендуется проводить в каждую беременность в третьем триместре.

Заболевание наиболее тяжело протекает у детей первого года жизни, и материнские поствакцинальные антитела помогут защитить его от опасной инфекции. Препараты для иммунизации против коклюша комбинированные, поэтому вакцинация проводится сразу против трех инфекций – коклюша, дифтерии и столбняка.

В случае травм, серьезных ожогов и укусов животными проводится экстренная профилактика столбняка. Также если есть вероятность заражения бешенством, вам сделают прививку – применение вакцины безопасно для беременной и ребенка.