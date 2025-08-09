В Минздраве Башкортостана рассказали, как избежать заражения гепатитом А

Вирусный гепатит А – инфекционное заболевание, которое вызывает наиболее тяжелые изменения в печени и сопровождается в большинстве случаев желтухой.

Источник заболевания – больной человек. Вирус попадает во внешнюю среду и загрязняет водоемы. Может передаться от больного либо если вы выпьете грязную воду или будете купаться в ней, а также, например, через плохо помытые фрукты и овощи.

Инкубационный период продолжается от семи до 50 дней, чаще 15-30 дней.

Симптомы заболевания: снижение аппетита, частые мучительные тошнота и рвота, чувство тяжести, распирания и боли в верхней части живота, в подложечной области и правом подреберье, особенно после еды.

Возможны и гриппоподобные явления – повышение температуры, общее недомогание, чувство разбитости, боли в горле при глотании, раздражительность, кожный зуд.

В Минздраве подчеркивают: каждый человек должен знать, что если моча потемнела или обесцветился кал, появилась желтушность глаз, кожных покровов – следует немедленно обратиться к врачу. При своевременно начатом лечении вирусный гепатит А чаще всего протекает без осложнений.

Меры профилактики:

- мойте руки с мылом перед приемом пищи и после посещения туалета. С ранних лет приучите к этому ваших детей;

- перед употреблением в пищу сырых ягод, плодов, овощей, фруктов тщательно их промывайте и обдавайте кипятком;

- не пейте сырую воду из открытых, случайных источников;

- купайтесь только в специально отведенных местах (пляжах, бассейнах);

- не отказывайтесь от профилактических прививок против вирусного гепатита А – по эпидемическим показаниям;

- в случае появления признаков заболевания – не пытайтесь лечиться сами;

- при заболевании вирусным гепатитом А не отказывайтесь от госпитализации.