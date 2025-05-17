В Башкортостане молодым семьям начали вручать сертификаты молодоженов

Сертификат включает в себя профилактический осмотр, диспансеризацию в два этапа, обследование на RW, ВИЧ, гепатиты В и С, консультации акушера-гинеколога, организацию оздоровления при выявлении заболеваний, модификацию образа жизни при выявлении факторов риска, проведение прегравидарной подготовки, вакцинацию по национальному календарю, консультации специалистов кабинета работы с гражданами, планирующими рождение детей.

«Миссия семьи – рождение и воспитание детей. В республике выстроена система, нацеленная на комплексный поход в работе службы материнства и детства.

Женские консультации, профилактические осмотры, диспансеризация репродуктивного здоровья, вспомогательные репродуктивные технологии, образовательные программы для будущих мам – все это помогает семьям чувствовать себя защищенными», – отметила Татьяна Саубанова.