18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

В Башкортостане молодым семьям начали вручать сертификаты молодоженов

Первый такой сертификат молодой семье Тимура и Диляры Абдрафиковых вручила замминистра здравоохранения Башкортостана Татьяна Саубанова.

Сертификат включает в себя профилактический осмотр, диспансеризацию в два этапа, обследование на RW, ВИЧ, гепатиты В и С, консультации акушера-гинеколога, организацию оздоровления при выявлении заболеваний, модификацию образа жизни при выявлении факторов риска, проведение прегравидарной подготовки, вакцинацию по национальному календарю, консультации специалистов кабинета работы с гражданами, планирующими рождение детей.

«Миссия семьи – рождение и воспитание детей. В республике выстроена система, нацеленная на комплексный поход в работе службы материнства и детства.

Женские консультации, профилактические осмотры, диспансеризация репродуктивного здоровья, вспомогательные репродуктивные технологии, образовательные программы для будущих мам – все это помогает семьям чувствовать себя защищенными», – отметила Татьяна Саубанова.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: