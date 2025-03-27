В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали о болезни, которая приходит с паводком

Гепатит А относят к так называемым «болезням грязных рук»: она тесно связана с отсутствием безопасной воды и пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Может передаваться через немытые овощи и фрукты, при употреблении загрязненной воды или при прямом контакте с больным.

Симптомы:

📌лихорадка;

📌недомогание;

📌диарея и тошнота;

📌ощущение дискомфорта в животе;

📌потемнение мочи;

📌пожелтение кожи и белков глаз.

Заразным больной становится уже в конце инкубационного периода, когда никаких клинических проявлений еще нет.

Шанс заразиться гепатитом А есть всегда, но в послепаводковый период эта болезнь особенно распространена, так как грязная вода попадает в колодцы.

Избежать заражения можно, если кипятить воду (или покупать бутилированную), тщательно мыть руки, овощи и фрукты, плавать только в разрешенных для этих целей водоемах.