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В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали о болезни, которая приходит с паводком

Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал памятку по гепатиту А. Это воспалительное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой форме.

Гепатит А относят к так называемым «болезням грязных рук»: она тесно связана с отсутствием безопасной воды и пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Может передаваться через немытые овощи и фрукты, при употреблении загрязненной воды или при прямом контакте с больным.

Симптомы: 
📌лихорадка; 
📌недомогание; 
📌диарея и тошнота; 
📌ощущение дискомфорта в животе; 
📌потемнение мочи; 
📌пожелтение кожи и белков глаз.

Заразным больной становится уже в конце инкубационного периода, когда никаких клинических проявлений еще нет.

Шанс заразиться гепатитом А есть всегда, но в послепаводковый период эта болезнь особенно распространена, так как грязная вода попадает в колодцы.

Избежать заражения можно, если кипятить воду (или покупать бутилированную), тщательно мыть руки, овощи и фрукты, плавать только в разрешенных для этих целей водоемах.

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