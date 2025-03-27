В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали о болезни, которая приходит с паводком

Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал памятку по гепатиту А. Это воспалительное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой форме.
Гепатит А относят к так называемым «болезням грязных рук»: она тесно связана с отсутствием безопасной воды и пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
Может передаваться через немытые овощи и фрукты, при употреблении загрязненной воды или при прямом контакте с больным.
Симптомы:
📌лихорадка;
📌недомогание;
📌диарея и тошнота;
📌ощущение дискомфорта в животе;
📌потемнение мочи;
📌пожелтение кожи и белков глаз.
Заразным больной становится уже в конце инкубационного периода, когда никаких клинических проявлений еще нет.
Шанс заразиться гепатитом А есть всегда, но в послепаводковый период эта болезнь особенно распространена, так как грязная вода попадает в колодцы.
Избежать заражения можно, если кипятить воду (или покупать бутилированную), тщательно мыть руки, овощи и фрукты, плавать только в разрешенных для этих целей водоемах.
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