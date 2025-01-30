В больницах Башкортостана ИИ помог расшифровать 1,7 тыс. медицинских снимков за 2 месяца

Башкортостан стал одним из первых субъектов РФ, подключившихся к платформе, объединяющей 17 сервисов для анализа КТ, рентгенографии, маммографии и флюорографии.
Снимок опубликовал Айрат Рахматуллин
Сегодня, 30 января, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что искусственный интеллект помог проанализировать 1,7 тысячи медицинских изображений в Башкортостане – всего за два месяца работы с платформой «МосМедИИ».
«Система демонстрирует впечатляющую скорость: на обработку 100 снимков искусственному интеллекту требуется всего три минуты, в то время как врачу – около часа.
При этом важно, что цифровые технологии выступают только помощником врача, а окончательное решение всегда остается за медицинским специалистом.
Первыми к платформе подключились Городская больница №21 и Языковская центральная районная больница. До конца года планируется расширить проект на все медицинские организации нашей республики», – написал Рахматуллин в соцсетях.
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