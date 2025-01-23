В Евразийском НОЦ развивают технологии для лечения рака

Ученые Евразийского НОЦ получили практический опыт по выращиванию органоидов из клеток злокачественной опухоли предстательной железы с использованием матригеля.

Матригель – это гелеподобное вещество естественного происхождения, выполняющее функцию каркаса для клеток.

«На первом этапе врачи Клиники БГМУ провели удаление пораженного раком органа, после чего специалисты-патоморфологи университета выполнили уникальную процедуру – отобрали фрагмент живой ткани и в течение часа подтвердили наличие в нем опухоли.

Затем ученые университетской лаборатории клеточных культур обработали полученную ткань и сформировали клеточные 3D-модели с помощью матригеля. Модели имитируют механическое напряжение в опухолевой ткани и помогают росту плотных сферических структур из различных клеток опухоли – органоидов.

Следующий этап – тестирование противоопухолевых препаратов на биологических моделях. Процесс становится возможным после того, как органоиды достигнут своего максимального роста. Обычно создание/взращивание миниатюры многоклеточного биологического органа занимает 10 дней», – рассказали в Евразийском НОЦ.

Исследовательские работы ученых БГМУ направлены на создание новых методов доставки лекарств к больному органу для улучшения эффективности и снижения побочных эффектов медикаментозной терапии. Опробованные способы позволят подтвердить наличие клеток опухоли в получаемых 3D-моделях и будут менее дорогостоящими для будущего клинического применения.