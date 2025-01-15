В больницах Башкортостана снимки будет расшифровывать ИИ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что Языковская центральная районная больница первой из ЦРБ подключилась к сервису искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

ИИ помог расшифровать и проанализировать рентгеновский снимок мужчины 1996 года рождения. Пациенту провели исследование при прохождении диспансеризации. Искусственный интеллект за считанные минуты провел анализ и выдал результат.

«По мнению врачей-рентгенологов, ИИ хорошо справился с задачей. Нельзя также не отметить один примечательный факт: чтобы проанализировать, например, 100 снимков, врачам понадобился бы в среднем час. Алгоритм же все просканирует все за три минуты», – написал Рахматуллин.

До конца 2025 года к платформе «МосМедИИ» планируется подключение всех медорганизаций республики. ИИ будет также обрабатывать флюорографические, маммографические снимки и КТ.