В Башкортостане растет заболеваемость коронавирусом

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, второго декабря было зарегистрировано 97 новых случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно увеличивается с середины ноября.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 19,5% коечного фонда свободно.

Для сравнения, 16 ноября регистрировали 79 случаев заболевания ежедневно.

Однако паниковать рано: в начале октября суточный прирост превышал 230 пациентов, а в начале текущего года превышал 600 пациентов в сутки.