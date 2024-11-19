Половина жителей Башкортостана уже вакцинировалась против гриппа

Пресс-служба Роспотребнадзора Башкортостана сообщает о том, что на сегодняшний день уже более половины (52,3%) жителей республики вакцинировались против гриппа.

Наибольший охват вакцинированных наблюдается в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Бирске.

Ежегодно в регионе прививают от гриппа примерно половину населения.

За последнюю неделю в республике зарегистрировано 22 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом, 48,1% из них – дети.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 8,3%.