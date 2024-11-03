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Здоровье

В Уфе открылся уникальный Центр мониторинга инсультов

Центр мониторинга инсультов создали на базе ГБУЗ Клиническая больница скорой медицинской помощи (​Батырская, 39/2).

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин заявил, что аналогов этому центру нет в России.

Его сотрудники будут координировать оказание медицинской помощи пациентам при нарушениях мозгового кровообращения, а также круглосуточно предоставлять компетентное «второе мнение» коллегам в сложных диагностических случаях, в том числе задействуя ИИ.

В команду вошли лучшие врачи-неврологи, сосудистые хирурги, рентгенологи, нейрохирурги, специалисты лучевой диагностики и врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

«Это в значительной степени повысит доступность и качество оказания медпомощи, снизит инвалидизацию и смертность от инсультов», – сообщил министр.

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