В уфимской больнице впервые в Башкортостане ИИ расшифровал рентгеновский снимок

Об этом сегодня, первого ноября, в соцсетях рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

ИИ провел интерпретацию полученного медицинского изображения, разметил зоны патологических очагов и выдал протокол исследования.

«Это большой прорыв в области цифровизации здравоохранения. ИИ поможет оперативнее читать КТ, МРТ, рентгенснимки, флюорографию, ангиографию – все то, что сохраняется в "картинке". Стоит отметить, что последнее слово все же будет оставаться за врачом», – сообщил Рахматуллин.

Также он добавил, что до конца 2024 года планируется расширить как количество медицинских организаций, так и количество ИИ-сервисов, используемых республикой на «МосМедИИ». Все работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».