В уфимской больнице впервые в Башкортостане ИИ расшифровал рентгеновский снимок

Специалисты уфимской городской больницы №21 направили на платформу «МосМедИИ» рентген органов грудной клетки пациента и уже через минуту получили заключение от цифрового помощника.
Фото опубликовал Айрат Рахматуллин
Об этом сегодня, первого ноября, в соцсетях рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
ИИ провел интерпретацию полученного медицинского изображения, разметил зоны патологических очагов и выдал протокол исследования.
«Это большой прорыв в области цифровизации здравоохранения. ИИ поможет оперативнее читать КТ, МРТ, рентгенснимки, флюорографию, ангиографию – все то, что сохраняется в "картинке". Стоит отметить, что последнее слово все же будет оставаться за врачом», – сообщил Рахматуллин.
Также он добавил, что до конца 2024 года планируется расширить как количество медицинских организаций, так и количество ИИ-сервисов, используемых республикой на «МосМедИИ». Все работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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