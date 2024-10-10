В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, чем вакцина от гриппа в этом сезоне отличается от предыдущей

Вопрос: «Какие штаммы включены в поступившие вакцины?

Ответ Роспотребнадзора: «Вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).



По сравнению с эпидемическим сезоном 2023-2024 годов, произведена замена компонента вакцин по вирусу гриппа A (H3N2) – A/Darwin/9/2021 на A/Thailand/8/2022 (H3N2)».

Вопрос: «Грипп по всему миру одинаковый?»

Ответ Роспотребнадзора: «Да, грипп распространен во всех частях мира. Меняются лишь штаммы»

Вопрос: «Какова вероятность, что ВОЗ угадает, какой штамм гриппа будет?»

Ответ Роспотребнадзора: «О новых рекомендациях по штаммовому составу вакцин против гриппа на 2024-2025 эпидсезон было объявлено на информационной сессии в ВОЗ, которые проходят за полгода до начала эпидсезона. Такие совещания проводятся дважды в год: один раз для Северного, один раз – для Южного полушария.

В центрах ВОЗ штаммы культивируют, анализируют, сравнивают между собой, составляют карты антигенности, строят математические модели и в итоге на основании всех этих данных выбирают претендентов в состав вакцины. Процесс выбора штаммов для состава вакцины осуществляется глобальной системой надзора за гриппом.

В нее входят более 100 национальных центров по гриппу в разных странах. Специалисты центров в течение года анализируют циркулирующие штаммы вирусов на основании лабораторных анализов пациентов с респираторными заболеваниями, выделяют из общей массы пробы с вирусом гриппа и выбирают подходящих кандидатов для дальнейшего изучения в центрах ВОЗ. Отбор идет по принципу типичности вируса для данного региона и новизне, которую определяют по его реакции с антителами из набора ВОЗ».