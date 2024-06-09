Жители Башкортостана могут проверить свое репродуктивное здоровье бесплатно

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Такая диспансеризация проводится бесплатно мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет.

Для женщин обследование включает прием у акушер-гинеколога, исследование мазков, УЗИ матки и придатков, а также УЗИ молочных желез.

Мужчины проходят прием у уролога/хирурга, анализы, в том числе спермограмму, а также УЗИ половых органов.