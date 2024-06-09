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Здоровье

Жители Башкортостана могут проверить свое репродуктивное здоровье бесплатно

С 2024 года для жителей республики доступна особая диспансеризация: проводятся исследования, направленные на оценку их репродуктивного здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Такая диспансеризация проводится бесплатно мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет.

Для женщин обследование включает прием у акушер-гинеколога, исследование мазков, УЗИ матки и придатков, а также УЗИ молочных желез.

Мужчины проходят прием у уролога/хирурга, анализы, в том числе спермограмму, а также УЗИ половых органов.

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