Жители Башкортостана могут проверить свое репродуктивное здоровье бесплатно

С 2024 года для жителей республики доступна особая диспансеризация: проводятся исследования, направленные на оценку их репродуктивного здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Такая диспансеризация проводится бесплатно мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет.
Для женщин обследование включает прием у акушер-гинеколога, исследование мазков, УЗИ матки и придатков, а также УЗИ молочных желез.
Мужчины проходят прием у уролога/хирурга, анализы, в том числе спермограмму, а также УЗИ половых органов.
Комментарии (0)