Башкортостан потратит 147 млн рублей на лечение детей с диабетом

В Башкортостане с 2022 года действует региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» для обеспечения такой системой и любыми необходимыми медикаментами каждого больного диабетом ребенка.

В 2023 году на эти цели из бюджета республики выделили 100 млн рублей, в 2024 планируют увеличить финансирование, затратив более 147 млн рублей – об этом сегодня, 28 февраля, рассказал глава правительства Андрей Назаров.

«Здоровье жителей республики начинается с заботы о каждом нашем юном гражданине. Поручил Минздраву держать на контроле вопрос обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, организовать ведение регистра таких пациентов, а также решить вопрос кадрового обеспечения специалистами эндокринологического профиля», – сообщил премьер-министр.

На сегодняшний день четверть жителей Башкортостана имеют диагноз «сахарный диабет» или находятся в группе риска. На учете с этим заболеванием состоят 1636 детей, количество детей в общей массе заболеваемости растет с каждым годом.