В Уфе откроют Центр генных дерматозов

Он расположится на базе детской поликлиники №6 и будет принимать маленьких пациентов с орфанными заболеваниями кожи, а также с другими видами дерматозов. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В республике проживает более 20 тысяч детей с тяжелыми кожными заболеваниями. Все они смогут обратиться в новый центр, где их примет мультидисциплинарная команда врачей, в которую войдут дерматолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, педиатр, эндокринолог и другие специалисты.

Это будет третий такой Центр в стране: первый открылся больше двух лет назад в Подмосковье, второй недавно запустили в Пензе.

То есть на сегодняшний день для лечения таких заболеваний семьям приходится выезжать за пределы региона.