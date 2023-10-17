18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Уфе откроют Центр генных дерматозов

Поделиться:

Министерство здравоохранения Башкортостана и благотворительный фонд «Дети-бабочки» заключили соглашение о создании Центра генных дерматозов в Уфе.

Он расположится на базе детской поликлиники №6 и будет принимать маленьких пациентов с орфанными заболеваниями кожи, а также с другими видами дерматозов. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В республике проживает более 20 тысяч детей с тяжелыми кожными заболеваниями. Все они смогут обратиться в новый центр, где их примет мультидисциплинарная команда врачей, в которую войдут дерматолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, педиатр, эндокринолог и другие специалисты.

Это будет третий такой Центр в стране: первый открылся больше двух лет назад в Подмосковье, второй недавно запустили в Пензе.

То есть на сегодняшний день для лечения таких заболеваний семьям приходится выезжать за пределы региона.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: