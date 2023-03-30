Башкортостан вошел в топ-5 регионов с самыми высокими затратами на платное лечение

В рейтинге приведена только общая сумма – соответственно, позиции в нем сильно зависят от численности населения региона и невозможно определить, в чем причина популярности платной медицины – в высоком доверии к сервису или невозможности получить такие же услуги бесплатно.

На первом месте с большим отрывом предсказуемо оказалась Москва, жители которой потратили в январе на платное лечение 20 355 027 рублей.

Агентство отмечает, что, согласно недавнему опросу, 63,5% москвичей в 2022 году хотя бы раз пользовались услугами платных клиник.

Следом в рейтинге идут Краснодарский край (7 464 416 рублей), Санкт-Петербург (6 169 065 рублей) и Московская область (5 185 156 рублей).

Башкортостан замыкает топ-5: жители республики потратили в январе на платную медицину 3 188 872 рубля, что на 8,2% больше, чем месяцем ранее.