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Здоровье

В Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии

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Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о новом научном образовательном и лечебном центре на базе Клиники БГМУ, оснащенном новейшим оборудованием и лабораториями.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«В Уфе открылось уникальное учреждение, которое позволит полностью пересмотреть подходы к лечению урологических и онкологических заболеваний, – Институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета.

Здесь, на одной площадке, будут работать практикующие врачи-онкологи, биологи, генетики. Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, добиваться лучших результатов в лечении и профилактике, сохранять жизни и здоровье людей.

Это то, что мы называем персонифицированной медициной – и это, конечно, высочайший уровень», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Что примечательно, в Институте урологии и клинической онкологии будут работать и представители других вузов республики. В дальнейшем учреждение будет заниматься и другими болезнями.

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