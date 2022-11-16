В Минздраве Башкортостана рассказали о том, могут ли прививки вызывать аутизм у детей

Внештатный детский психиатр Минздрава Башкортостана Инесса Ахмерова в программе Салям развеяла пару популярных мифов об аутизме.
«Я со всей ответственностью могу заявить, что прививки аутизм не вызывают. Это подтверждают мировые ученые, изучающие этот диагноз. Однозначно прививки аутизм не вызывают», – подчеркнула Инесса Ахмерова.
Также она развеяла миф о том, что среди аутистов много талантливых детей. Они действительно встречаются среди детей с таким диагнозом, но с той же частотой, что и в общей популяции.
Кроме того, специалист ответила на вопрос о том, какие поведенческие признаки у ребенка могут стать причиной для беспокойства.
«Диагноз аутизм и его признаки можно поставить уже в 16-18 месяцев. Первые признаки, так называемые "красные флажки" аутизма, – ребенок не реагирует на свое имя, на обращенную речь, не тянет ручки к родителям, первые слова задерживаются.
Более взрослые дети не общаются со своими сверстниками и близкими, играют в особые игры и могут рисовать определенные рисунки, совершают стереотипные движения. Все эти признаки, конечно, должны у родителей вызывать тревогу», – сказала Ахмерова.
Комментарии (0)