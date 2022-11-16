В Минздраве Башкортостана рассказали о том, могут ли прививки вызывать аутизм у детей

«Я со всей ответственностью могу заявить, что прививки аутизм не вызывают. Это подтверждают мировые ученые, изучающие этот диагноз. Однозначно прививки аутизм не вызывают», – подчеркнула Инесса Ахмерова.

Также она развеяла миф о том, что среди аутистов много талантливых детей. Они действительно встречаются среди детей с таким диагнозом, но с той же частотой, что и в общей популяции.

Кроме того, специалист ответила на вопрос о том, какие поведенческие признаки у ребенка могут стать причиной для беспокойства.

«Диагноз аутизм и его признаки можно поставить уже в 16-18 месяцев. Первые признаки, так называемые "красные флажки" аутизма, – ребенок не реагирует на свое имя, на обращенную речь, не тянет ручки к родителям, первые слова задерживаются.

Более взрослые дети не общаются со своими сверстниками и близкими, играют в особые игры и могут рисовать определенные рисунки, совершают стереотипные движения. Все эти признаки, конечно, должны у родителей вызывать тревогу», – сказала Ахмерова.